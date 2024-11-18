Дешам рассказал, за счёт чего Франция обыграла Италию

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о том, как была добыта победа в матче Лиги наций против Италии (3:1).

«Трёхцветные» финишировали первыми в группе благодаря успешному исходу поединка на «Сан-Сиро».

«Думаю, мы это заслужили, в нашей игре было много положительного. Мы извлекли ценный урок из первого матча с Италией [поражение 1:3 в сентябре], что позволило нам избежать прежних ошибок. Моя команда молода, у неё мало опыта, но достаточно качества, что было доказано сегодня вечером.

Чтобы победить, требовалось всего понемногу. Думаю, ключевой фактор – игра с тремя нападающими. Это создало проблемы Италии и помогло нам при обороне. Что касается стандартов, мы принимали решения на основании позиций соперников в защите – это тоже принесло свои плоды», – поведал в разговоре с RAI Sport Дешам.