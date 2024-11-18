Спаллетти оценил игру сборной Италии в последних матчах

Рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти подвёл итоги выступления команды в Лиге наций.

В заключительном туре «скуадра адзурра» уступила на своём поле сборной Франции (1:3) и не смогла удержать первую строчку, но всё равно вышла в четвертьфинал.

«Несомненно, общая оценка нашего выступления – положительная. В сегодняшней игре тоже были позитивные моменты, однако поражение может отрицательно сказаться на уверенности команды. Мы не должны этого допустить», – цитирует Football Italia Лучано Спаллетти, занимающего должность главного тренера сборной Италии с сентября прошлого года.