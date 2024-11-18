Спаллетти объяснил поражение сборной Италии от Франции

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал неудачу в матче Лиги наций против Франции (1:3).

Итальянцы уступили в родных стенах и отдали французам первую строчку в группе. Дублем в составе «трёхцветных» отметился Адриен Рабио, ещё в одном случае хозяева поля поразили свои ворота сами. Автором единственного гола Италии стал Андреа Камбьясо.

«Всё могло пройти спокойнее, но мы сразу же пропустили после углового. Игра была равной, и мы чувствовали, что можем отыграться [при счёте 1:2], но снова пропустили со стандарта. Затем Франция закрылась, после чего найти свободное пространство было уже трудно. Одна из главных проблем – мы должны были лучше владеть мячом», – сказал в интервью RAI Sport Спаллетти.