Испания – Швейцария: Возможные стартовые составы на матч Лиги наций

В шестом туре группы 4 Лиги А Лиги наций сборная Испании примет сборную Швейцарии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут быть стартовые составы в этом матче.

Испания: Райя (вр), Гримальдо, Лапорт, Вивиан, Мингеса, Мерино, Фабиан Руис, Нико Уильямс, Ольмо, Пино, Мората.

Швейцария: Кобель (вр), Рикардо Родригес, Аканджи, Кёмерт, Эдимилсон Фернандес, Фройлер, Джака, Дерек, Амдуни, Монтейро, Зекири.

В прошлом матче Алехандро Баэна и Мартин Субименди были заменены у сборной Испании по травмам. Дисквалификационная жёлтая карточка была получена Микелем Оярсабалем.

В сентябре Испания разгромила Швейцарию со счётом 4:1. В пятом туре Испания выиграла у Дании 2:1, а Швейцария сыграла 1:1 с Сербией. Испания лидирует в таблице (13 очков), Швейцария замыкает её (2 балла).

Матч шестого тура Лиги наций Испания – Швейцария состоится сегодня, 18 ноября, в Тенерифе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов