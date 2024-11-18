Хорватия – Португалия: Без Роналду, зато с Модричем, кто выйдет в стартовых составах

В матче шестого тура группы 1 Лиги А Лиги наций сборная Португалии встретится в гостях со сборной Хорватии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд.

Хорватия: Ливакович (вр), Соса, Гвардиол, Чалета-Цар, Шутало, Перишич, Ковачич, Модрич, Лука Сучич, Будимир, Андрей Крамарич.

Португалия: Руи Силва (вр), Нуну Тавареш, Араужо, Тьяго Джало, Жоау Канселу, Жоау Невеш, Витинья, Тринкан, Жоау Фелиш, Консейсау, Фабиу Силва.

Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Педру Нету и Бернарду Силва покинули стан команды Роберто Мартинеса. Они не сыграют с Хорватией – отдохнут. У Бруну Фернандеша всё равно дисквалификация.

А вот Лука Модрич, как выяснилось, будет доступен для Златко Далича. Он не получал жёлтой карточки в предыдущем матче, хотя по телетрансляции казалось, что получал.

У сборной Хорватии всё равно есть своя дисквалификация – по причине красной карточки забанен Петар Сучич. В предыдущем туре Хорватия проиграла Шотландии (0:1), Португалия выиграла у Польши (5:1).

Если брать турнирную таблицу, то сборная Португалии обеспечила себе победу в группе, набрав тринадцать очков за пять туров. Сборная Хорватии на таком же отрезке взяла семь баллов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Хорватия – Португалия сыграется сегодня, 18 ноября, в Сплите на стадионе «Полюд». Начало – в 22:45 мск. Прямая текстовая трансляция пройдёт тут.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов