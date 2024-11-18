Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией

Футболист мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич ответил на вопрос о Криштиану Роналду.

Хорваты примут в родных стенах португальцев в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций, который состоится в понедельник. В преддверии встречи рулевой Португалии Роберто Мартинес заявил, что Криштиану Роналду будет досрочно отпущен в расположение клуба, поэтому участия в игре не примет.

«Мне жаль, что Криштиану не приедет на матч, – делится мыслями Модрич. – Всегда приятно сыграть против него. Надеюсь, в будущем мы ещё встретимся на поле. Хочу, чтобы когда-нибудь это снова произошло», – сказал на пресс-конференции 39-летний хавбек.