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Лига наций УЕФА

Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций

18 Ноября 2024 • 00:41 Комментировать (1)
Италия
1:3
Франция
окончен

Сборные Италии и Франции сошлись между собой в центральном матче воскресенья в Лиге наций. Разборка между финалистами чемпионата мира 2006 года прошла сейчас на стадионе «Сан-Сиро».

Протокол игры  
Италия1:3Франция
  2'Рабио Адриен (0:1)
  33'Викарио Гульельмо (0:2)
(1:2) Камбьясо Андреа35'  
  65'Рабио Адриен (1:3)
Викарио ГульельмоДи Лоренцо ДжованниБуонджорно АлессандроБастони АлессандроКамбьясо Андреа 78' (Мальдини Даниэль ( 78') Фраттези Давиде  31' 67' (Распадори Джакомо ( 67') Локателли Мануэль 67' (Ровелла Николо ( 67') Тонали СандроДимарко Федерико 83' (Удоджи Дестини ( 83') Барелла НиколоРетеги Матео 66' (Кин Мойзе ( 66')
Запасные: Комуццо ПьетроМерет АлексСавона НиколоОколи МемеГатти ФедерикоПисилли НикколоДоннарумма Джанлуиджи
Меньян МайкКунде Жюль 82' (Павар Бенжамен ( 82') Конате ИбраимаСалиба ВильямДинь ЛюкаГендузи МаттеоКоне КуадиоРабио АдриенНкунку КристоферКоло-Муани Рандаль  44'Тюрам Маркус 78' (Баркола Бредли ( 78')
Запасные: Упамекано ДайоКоман КингслиШевалье ЛюкаОлисе МайклКанте Н'ГолоЗаир-Эмери УорренЭрнандес ТеоСамба Брис
17 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Обе сборные обеспечили себе проход в плей-офф Лиги наций по итогам пятого тура. Тогда Италия минимально одолела Бельгию, а Франция провела нулевую ничью с Израилем. Оставалась между ними борьба за первое место. Чтобы занять его, «трёхцветным» требовалась победа в Милане с разницей хотя бы в два мяча, для компенсации поражения в первом туре со счётом 1:3.

Тогда, 6 сентября, счёт на «Парк де Пренс» открыл Баркола на двенадцатой секунде, забив скорейший гол сборной Франции в истории. Теперь команда Дидье Дешама снова забила оперативно, однако уже всё-таки не столь быстро. Французы заработали угловой на левом фланге, в конце второй минуты Динь выполнил подачу этого стандарта, и Рабио отправил мяч в сетку, выиграв верховую борьбу у Буонджорно (0:1).

Французам понравилось – ну а что такого, можно продолжать. Кунде справа сбросил чуть к центру на Гендузи, который слишком высоко подбросил мяч над створом. Гости не собирались откатываться назад и по истечении получаса игры довели своё преимущество до более весомого. Нкунку заработал штрафной на чужой половине – сфолил Фраттези. Со стандарта Динь взял да и метнул мяч в перекладину, от которой он отскочил в спину Викарио и дальше за ленточку (0:2). Доннарумма спас бы, если б не приболел? Весьма сомнительно.

Тут уже дали некоторую слабину «трёхцветные» – позволили хозяевам быстро один гол отквитать. Тонали в левой зоне атаки снабдил мячом Димарко, тот сделал передачу от лицевой линии, и очутившийся в нужной точке Камбьясо отправил мяч по назначению (1:2). В оставшееся время до перерыва команде Дешама удалось обезопасить свои ворота, а в начале второго тайма гости вновь заиграли инициативно. По моментам, правда, негусто было. Дальнюю попытку Нкунку отбил Викарио, до этого заблокировался удар Тюрама.

В районе отметки в час игры хозяева стали добираться до относительно неплохих позиций в атаке, но не самых лучших, и Димарко с Локателли не хватало точности. В общем, это был точно не вечер итальянцев. А вот связка Диня с Рабио явно поймала кураж. Ещё одна подача слева со стандарта (на этот раз со штрафного), которую исполнил Люка, привела к новому разящему удару головой от Адриена, за которым не поспел Локателли (1:3).

Это стало для «скуадры адзурры» почти что приговором. У хозяев долгое время имелся разве что шанс Камбьясо, не попавшего в левый угол. Но в добавленное время пришлось похлопотать Меньяну, парировавшему острый удар Мойзе Кина при навале. В итоге гости выстояли и сохранили победу в два мяча. «Трёхцветные» отплатили «голубой эскадре» той же монетой – выиграли на выезде с таким же счётом. Команда Дешама опередила коллектив Спаллетти в турнирной таблице по общей разнице мячей и выиграла группу 2 Лиги А. И это ведь без Мбаппе.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Франции

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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
18 Ноября 2024 в 00:46
Бездарная игра Скуадра Адзурры позволила французам занять первое место в группе. Спалетти "неуд" за игру, Тонали бегал тенью по полю и вряд ли достигнет уровня гетр Андреа Пирло в плане видения поля и мышления, вся сборная была какая-то расхлябанная. Зато молодцы гости - спокойно трижды слопали пасту и решили свою задачу.
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