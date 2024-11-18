Сборная Израиля напоследок обыграла бельгийцев

Сборные Израиля и Бельгии встретились в шестом туре Лиги наций. Номинальные хозяева - откровенные аутсайдеры квартета, но сегодня имели шанс занять третье место в случае разгрома соперника. Вариант фантастический, но с другой стороны, футболисты Доменико Тедеско не особо и хотели победить и не имели ощутимого перевеса в количестве моментов.
Лучший шанс первого тайма на 23-й минуте создал Элазар Даса, издали зарядивший в штангу. На 86-й минуте израильтяне повели после точного удара из пределов штрафной от Ярдена Шуа - 1:0.
Бельгия с 4 очками на третьем месте за счет дополнительных показателей, соперник (4) замыкает таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Шуа Ярден86'
Перец Даниэль•Нахмиас Идан•Шломо Раз• 76'Гольдберг Шон•Даса Элазар73' (Шуа Ярден (73') •Манор Соломон•Перец Дор73' (Хазиза Долев (73') •Джабер Махмуд•Абу-Фани Мохаммад60' (Гандельман Омри (60') •Глух Оскар87' (Азулай Этан (87') •Дэвид Дин61' (Саба Диа (61')
Кастельс Коэн•Аль-Дахиль Амин90' (Бассетте Норман (90') •Фас Ваут•Дебаст Зено46' (Сметс Матте (46') •Кастань Тимоти• 31'Мангаля Орель•Вермирен Артур67' (Самби Локонга Альберт-Мбойо (67') •Лукебакио Доди•Энгельс Арне90' (Сарделла Киллиан (90') •Троссар Леандро37' (Бакайоко Жоан (37') • 84'Опенда Лои 73'
Запасные: Селс Матц•Вандервоордт Маартен•Мбангула Самюэль
17 ноября. Стадион "Божик Арена".
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