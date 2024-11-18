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Лига наций УЕФА

Сборная Израиля напоследок обыграла бельгийцев

18 Ноября 2024 • 00:39 Комментировать
Израиль
1:0
Бельгия
окончен

Сборные Израиля и Бельгии встретились в шестом туре Лиги наций. Номинальные хозяева - откровенные аутсайдеры квартета, но сегодня имели шанс занять третье место в случае разгрома соперника. Вариант фантастический, но с другой стороны, футболисты Доменико Тедеско не особо и хотели победить и не имели ощутимого перевеса в количестве моментов.

Лучший шанс первого тайма на 23-й минуте создал Элазар Даса, издали зарядивший в штангу. На 86-й минуте израильтяне повели после точного удара из пределов штрафной от Ярдена Шуа - 1:0.

Бельгия с 4 очками на третьем месте за счет дополнительных показателей, соперник (4) замыкает таблицу.

Протокол игры  
Израиль1:0Бельгия
(1:0) Шуа Ярден86'  
Перец ДаниэльНахмиас ИданШломо Раз  76'Гольдберг ШонДаса Элазар 73' (Шуа Ярден ( 73') Манор СоломонПерец Дор 73' (Хазиза Долев ( 73') Джабер МахмудАбу-Фани Мохаммад 60' (Гандельман Омри ( 60') Глух Оскар 87' (Азулай Этан ( 87') Дэвид Дин 61' (Саба Диа ( 61')
Запасные: Халаили АнанМашпати РоиГерафи ЙоавСтоянов НикитаТургеман ДорБитон ДанФейнгольд Илай
Кастельс КоэнАль-Дахиль Амин 90' (Бассетте Норман ( 90') Фас ВаутДебаст Зено 46' (Сметс Матте ( 46') Кастань Тимоти  31'Мангаля ОрельВермирен Артур 67' (Самби Локонга Альберт-Мбойо ( 67') Лукебакио ДодиЭнгельс Арне 90' (Сарделла Киллиан ( 90') Троссар Леандро 37' (Бакайоко Жоан ( 37'  84') Опенда Лои  73'
Запасные: Селс МатцВандервоордт МаартенМбангула Самюэль
17 ноября. Стадион "Божик Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
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