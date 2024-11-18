Сборная Израиля напоследок обыграла бельгийцев

Сборные Израиля и Бельгии встретились в шестом туре Лиги наций. Номинальные хозяева - откровенные аутсайдеры квартета, но сегодня имели шанс занять третье место в случае разгрома соперника. Вариант фантастический, но с другой стороны, футболисты Доменико Тедеско не особо и хотели победить и не имели ощутимого перевеса в количестве моментов.

Лучший шанс первого тайма на 23-й минуте создал Элазар Даса, издали зарядивший в штангу. На 86-й минуте израильтяне повели после точного удара из пределов штрафной от Ярдена Шуа - 1:0.

Бельгия с 4 очками на третьем месте за счет дополнительных показателей, соперник (4) замыкает таблицу.