Рабио установил рекорд сборной Франции последних 40 лет

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио отличился в самом начале матча против Италии.

Представитель «Марселя» открыл счёт уже на первой минуте и 59-й секунде встречи. Как отмечает Opta, этот гол стал самым быстрым для сборной Франции в официальных выездных матчах за последние 40 лет (со времён гола Патрика Баттиcтона в ворота сборной Люксембурга в октябре 1984 года).

На 33-й минуте сегодняшнего матча «трёхцветные» удвоили преимущество, однако «скуадре адзурре» почти сразу удалось отыграть один мяч. Следить за дальнейшими событиями поединка можно на сайте LiveResult.ru в формате текстовой трансляции.