Кейн поделился ожиданиями от прихода Тухеля в сборную Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о будущем главном тренере команды Томасе Тухеле.

В воскресенье англичане уверенно обыграли Ирландию (5:0) в последнем матче под руководством временного рулевого Ли Карсли. С января должность главного тренера «трёх львов» займёт Томас Тухель.

«У Томаса явно есть из кого выбирать. Много молодых игроков, которые получили шанс и здорово показали себя, а также более опытные футболисты, которые выбыли из-за травм и будут стремиться вернуть своё место в сборной. У нас хороший баланс. Уверен, Тухель будет присматриваться ко всем», – цитирует BBC Кейна, который знаком с Тухелем по совместной работе в «Баварии».