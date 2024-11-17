Карсли подвёл итоги своей работы в сборной Англии

Временный рулевой сборной Англии Ли Карсли провёл последний матч в должности.

«Трём львам» удалось крупно обыграть соперников из Ирландии (5:0) и добиться повышения в лигу А.

«Отличный вечер для многих наших игроков. Самое главное – мы добились повышения, как и планировали.

Я хотел сделать так, чтобы за игрой сборной Англии было интересно наблюдать, чтобы она атаковала. Я видел это изо дня в день на тренировках, и теперь мы смогли увидеть это на поле. Этот период [работы исполняющим обязанности главного тренера] придал мне и тренерскому штабу уверенности», – заявил в интервью ITV Карсли.

Напомним, с января сборную Англии возглавит Томас Тухель.