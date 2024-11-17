Кейн прокомментировал победу Англии со счётом 5:0

Капитан сборной Англии Гарри Кейн побеседовал с журналистами после победы в Лиге наций над Ирландией (5:0).

Англичане забили все пять мячей после перерыва. Автором первого гола стал именно Кейн, реализовавший пенальти на 53-й минуте.

«Это действительно важная победа. Мы провели хороший сбор, позади два непростых матча. Сегодня мы справились с задачей, как и ранее в Греции. Первый тайм получился тяжёлым, но мы набрались энергии в перерыве и сделали своё дело. Мы говорили о том, как важно давать шанс новичкам. Они показали, что оказались здесь не просто так», – заявил в интервью ITV Sport Гарри Кейн.