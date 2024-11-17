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Сборная Англии установила личный рекорд в матче с Ирландией

17 Ноября 2024 • 22:20 Комментировать
Англия
5:0
Ирландия

Сборная Англии одержала разгромную победу над командой Ирландии в Лиге наций (5:0).

Команды не открыли счёт после первого тайма, зато сразу после перерыва ирландцы остались в меньшинстве, за что быстро были наказаны. Хозяева поля забили три мяча в отрезке с 53-й по 58-ю минуту, а ближе к концу поразили ворота ещё дважды и установили рекорд. По данным Opta, это первый в истории случай, когда сборной Англии удалось победить с разницей в пять голов после нулевой ничьей в первом тайме.

Англичане стали победителями своего квартета в Лиге наций, набрав 15 очков после шести туров. Столько же баллов и в активе Греции, однако за «трёх львов» сыграла лучшая разница голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Ирландии

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