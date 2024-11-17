Доннарумма заболел и пропустит игру против Франции

Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма пропустит предстоящий матч национальной команды. Об этом сообщает GuillaumeMP.

По информации источника, 25-летний голкипер подхватил кишечный вирус, поэтому в предстоящей игре Лиги наций против Франции место в воротах сборной Италии займет Гульельмо Викарио.

В нынешнем сезоне Доннарумма принял участие в 11 матчах в футболке «ПСЖ», пропустил 13 голов и дважды смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Игра шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА между Италией и Францией состоится сегодня, 17 ноября. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.