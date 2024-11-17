Австрийцы упустили победу над сборной Словении и путёвку в лигу А

Сборная Австрии принимала словенцев, конкурентов в борьбе за выход из группы В3 Лиги наций и была явно сильнее гостей.

На 27-й минуте в быстрой атаке фаворит повел после удара Романо Шмида. Все перевернулось на 82-й минуте, когда после ошибки голкипера хозяев Адам Гнезда-Черин отправил мяч в сетку - 1:1. В концовке Кристоф Баумгартнер имел идеальный шанс, но не попал в рамку.

Австрия упустила первое место и финишировала второй, соперник - третий.