Австрийцы упустили победу над сборной Словении и путёвку в лигу А

Сборная Австрии принимала словенцев, конкурентов в борьбе за выход из группы В3 Лиги наций и была явно сильнее гостей.
На 27-й минуте в быстрой атаке фаворит повел после удара Романо Шмида. Все перевернулось на 82-й минуте, когда после ошибки голкипера хозяев Адам Гнезда-Черин отправил мяч в сетку - 1:1. В концовке Кристоф Баумгартнер имел идеальный шанс, но не попал в рамку.
Австрия упустила первое место и финишировала второй, соперник - третий.
Протокол игры
|(1:0) Шмид Романо27'
|82'Гнезда-Черин Адам (1:1)
Пенц Патрик•Пош Штефан•Линхарт Филипп•Вёбер Максимилиан•Мвене Филлипп•Зайвальд Николас•Лаймер Конрад 55'90' (Виммер Патрик (90') •Шмид Романо84' (Грегорич Михаэль (84') •Баумгартнер Кристоф•Забитцер Марсель•Арнаутович Марко90' (Гриллич Флориан (90')
Облак Ян•Карничник Жан•Брекало Давид• 16'Бийол Яка•Янжа Эрик•Стоянович Петар64' (Петрович Деян (64') •Гнезда-Черин Адам• 83'Элшник Тими Макс81' (Шпорар Андраж (81') •Млакар Ян81' (Ловрич Санди (81') •Випотник Жан90' (Дркушич Ваня (90') •Шешко Беньямин
17 ноября. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).
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