Сборная Греции разобралась с финнами, но с 15 очками осталась второй

Сборная Греции до конца надеялась опередить англичан в борьбе за первое место в группе и выход в лигу А Лиги наций. Эллины гостили у финнов, которые пока не набрали ни одного очка, и по всем статьям переиграли противника.

Ключевым стал 4-минутный отрезок в начале второго тайма. Костас Кулиеракис отличным пасом слева вывел к воротам Тасоса Бакасетаса, который с десяти метров пробил под перекладину. Вскоре финский вратарь выскочил за пределы штрафной площади и головой выбил мяч на Христоса Цолиса, который подработал сферу и вторым касанием направил её поверх голкипера в сетку - 0:2.

Греки набрали невероятные 15 очков и остались на втором месте, финны проиграли все матчи.