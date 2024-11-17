Сборная Греции разобралась с финнами, но с 15 очками осталась второй

Сборная Греции до конца надеялась опередить англичан в борьбе за первое место в группе и выход в лигу А Лиги наций. Эллины гостили у финнов, которые пока не набрали ни одного очка, и по всем статьям переиграли противника.
Ключевым стал 4-минутный отрезок в начале второго тайма. Костас Кулиеракис отличным пасом слева вывел к воротам Тасоса Бакасетаса, который с десяти метров пробил под перекладину. Вскоре финский вратарь выскочил за пределы штрафной площади и головой выбил мяч на Христоса Цолиса, который подработал сферу и вторым касанием направил её поверх голкипера в сетку - 0:2.
Греки набрали невероятные 15 очков и остались на втором месте, финны проиграли все матчи.
Протокол игры
|52'Бакасетас Тасос (0:1)
|56'Цолис Христос (0:2)
Йоронен Ессе•Хосконен Артту•Иванов Роберт• 60'Пиккарайнен Юханэ 4'67' (Оллила Туомас (67') •Алхо Николай 10'82' (Нисканен Ильмари (82') •Хоканс Даниэль75' (Ниссилья Урхо (75') •Лод Робин•Камара Глен75' (Пукки Теэму (75') •Кайринен Каан•Кялльман Беньямин•Похьянпало Йоэль67' (Антман Оливер (67')
Влаходимос Одиссеас•Рота Лазарос•Мавропанос Константинос•Кулиеракис Костас•Цимикас Костас•Курбелис Димитрис90' (Музакитис Христос (90') •Манталос Петрос88' (Рецос Панайотис (88') •Масурас Гиоргос74' (Сиопис Манолис (74') •Бакасетас Тасос74' (Пелкас Димитрис (74') •Цолис Христос88' (Яннулис Димитрис (88') •Павлидис Вангелис
17 ноября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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