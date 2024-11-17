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Лига наций УЕФА

Сборная Греции разобралась с финнами, но с 15 очками осталась второй

17 Ноября 2024 • 21:54 Комментировать
Финляндия
0:2
Греция
окончен

Сборная Греции до конца надеялась опередить англичан в борьбе за первое место в группе и выход в лигу А Лиги наций. Эллины гостили у финнов, которые пока не набрали ни одного очка, и по всем статьям переиграли противника.

Ключевым стал 4-минутный отрезок в начале второго тайма. Костас Кулиеракис отличным пасом слева вывел к воротам Тасоса Бакасетаса, который с десяти метров пробил под перекладину. Вскоре финский вратарь выскочил за пределы штрафной площади и головой выбил мяч на Христоса Цолиса, который подработал сферу и вторым касанием направил её поверх голкипера в сетку - 0:2.

Греки набрали невероятные 15 очков и остались на втором месте, финны проиграли все матчи.

Протокол игры  
Финляндия0:2Греция
  52'Бакасетас Тасос (0:1)
  56'Цолис Христос (0:2)
Йоронен ЕссеХосконен АрттуИванов Роберт  60'Пиккарайнен Юханэ  4' 67' (Оллила Туомас ( 67') Алхо Николай  10' 82' (Нисканен Ильмари ( 82') Хоканс Даниэль 75' (Ниссилья Урхо ( 75') Лод РобинКамара Глен 75' (Пукки Теэму ( 75') Кайринен КаанКялльман БеньяминПохьянпало Йоэль 67' (Антман Оливер ( 67')
Запасные: Градецки ЛукашЭрикссон КарлйоханСухонен АнссиО'Шоунесси ДаниэльТенхо МироВалакари ОнниУронен Йере
Влаходимос ОдиссеасРота ЛазаросМавропанос КонстантиносКулиеракис КостасЦимикас КостасКурбелис Димитрис 90' (Музакитис Христос ( 90') Манталос Петрос 88' (Рецос Панайотис ( 88') Масурас Гиоргос 74' (Сиопис Манолис ( 74') Бакасетас Тасос 74' (Пелкас Димитрис ( 74') Цолис Христос 88' (Яннулис Димитрис ( 88') Павлидис Вангелис
Запасные: Дувикас АнастасиосВагианнидис ГеоргиосМандас ХристосЦолакис КостасХацидиакос ПантелисКонстантелиас ЯнисНтои Андреас-Ричардос
17 ноября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Греции Сборная Финляндии

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