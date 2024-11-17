Сборная Норвегии рванула в лигу А, забив 5 сухих мячей Казахстану

В группе В3 Лиги наций сборная Казахстана гостила у норвежцев, которые вели заочную борьбу с австрийцами за выход в элитный дивизион.

На 23-й минуте ошиблись казахстанцы на своей половине поля, после чего Антонио Нуса по центру продвинулся вперёд и с 17 метров пробил в левый нижний угол, вратарь справился и отбил мяч на Эрлинга Холанна, а тот без сопротивления добавил снаряд в цель - 1:0. Нуса выполнил шикарный кросс к правому краю вратарской на Холанна, а форвард норвежской сборной головой отправил игровой снаряд в дальний верхний угол. Нуса с левого фланга навесил во вратарскую, откуда Нуралы Алип головой выбил мяч точно на Александра Сорлота, а тот с 10 метров без сопротивления пальнул в правый нижний угол - 3:0 к перерыву.

Вновь ошиблись на своей половине поля казахстанцы, Сандер Берге оказался с мячом и отдал пас к радиусу штрафной на Холанна, который технично развернулся и с 17 метров пробил в левый нижний угол - 4:0. Йорген Ларсен протащил мяч вперёд и отдал пас в левую часть штрафной, откуда Нуса по обводящей траектории пробил в дальний угол, и мяч от штанги влетел в цель - 5:0.

Норвегия получила повышение в лигу А, набрав 13 очков. Казахстан провалил групповой турнир - ноль голов и одно очко.