Сборная Англии за пять (!) минут устроила разгром Ирландии и заработала повышение в Лигу А

Сборные Ирландии и Англии сошлись в рамках Лиги наций. Матч 6-го тура состоялся 17 ноября в Лондоне.

Невероятно ожесточённое дерби образовалось в Лиге В после вылета туда Англии. «Три льва» попали в одну группу с ирландцами – со своими соседями/друзьями/врагами. На матчах этих сборных спокойно никогда не бывает. Правда, в первом круге интриги не получилось: ирландцы дома уступили со счётом 0:2. За каким-никаким реваншем приехали они на «Уэмбли».

Но с первых же минут стали терпеть английский натиск. По правому флангу моментально промчался Нони Мадуэке, накрутил двух соперников и опасно прострелил. Голкипер передачу прервал, но вынес точно на Джонса. Кёртис в касание пальнул в души штрафной площади – теперь уже заблокировал защитник. Угловой удар.

С этого корнера пришлась подача на ближнюю штангу, куда вылетел Кайл Уокер, опасно пробивший в направлении дальнего угла. В створ ворот защитник не попал, обнажив главную проблему англичан – точность. Хозяева и далее чувствовали себя вольготно, много атаковали, но таких опасных отрезков более не выдавали, а вот промахивались регулярно. За первый тайм у сборной Англии восемь ударов по воротам, ни один из которых в створ не попал. И это с Беллингемом и Кейном в составе. Кстати, оба получили по жёлтой карточке.

Ситуация в лучшую сторону изменилась во втором тайме. Как раз Кейн забросил на Беллингема, Джуд на паузе убрал Скейлза и получил по ноге. Фол оказал губительное воздействие – пенальти и красная карточка. Кейн выждал движение Келлехера и пробил в противоположный угол с 11 метров – 1:0. Первым же ударом в створ забила Англия, и понеслось. Почти сразу прошёл кросс Ливраменто справа, два защитника вынести мяч не смогли, а Энтони Гордон в касание замкнул дальнюю штангу – 2:0.

Прошла ещё пара минут и прилетел разгром. От угла поля подал Мадуэке, скидка Гехи пошла на дальнюю штангу, где замыкать мог кто-угодно, а пробил с метра Конор Галлахер – 3:0. За пять (!) минут сборная Англии устроила разгром Ирландии. После этого «три льва» отпустили хватку, позволив подышать ирландцам. Но за 15 минут до конца матча давление началось снова.

Первым же касанием отличился Боуэн, которому после розыгрыша штрафного к 11-метровой отметке покатил Беллингем – 4:0. А через две минуты тот же Джаррод Боуэн не очень удачно подал от угла поля, зато с подбора Беллингем вырезал шикарную диагональ, которую точным ударом завершил Харвуд-Беллис - 5:0. Дебютный гол молодого защитника завершил яркую победу хозяев.

Сборная Англии выиграла группу и заработала прямое повышение в Лигу А.