Сборная Казахстана при Черчесове установила антирекорд

Сборная Казахстана на минорной ноте завершила сезон Лиги наций. Команда Станислава Черчесова оказалась разгромлена в гостях у Норвегии со счётом 0:5. В шести играх сезона Лиги наций казахстанская сборная не побеждала и даже не забивала. Все результаты приводим ниже.

Казахстан – Норвегия 0:0;

Словения – Казахстан 3:0;

Австрия – Казахстан 4:0;

Казахстан – Словения 0:1;

Казахстан – Австрия 0:2;

Норвегия – Казахстан 5:0.

Для сборной Казахстана это антирекорд – так плохо в Лиге наций команда ещё никогда не выступала. Казахстанцы заняли последнее место в группе и вылетели в Лигу С.

Как известно, Станислав Черчесов дебютировал у руля сборной Казахстана в сентябре, хотя о назначении было объявлено несколькими месяцами ранее.