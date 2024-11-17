Сборные Италии и Франции назвали составы на очную битву в Лиге наций

Сегодня, 18 ноября, сборная Италии примет на своём поле сборную Франции в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций.

Пресс-службы команд опубликовали информацию о составах команд на предстоящий поединок.

Стартовый состав Италии: Викарио (вр), ди Лоренцо, Буонджорно, Бастони, Камбьясо, Фраттези, Локателли, Тонали, Димарко, Барелла, Ретеги.

Стартовый состав Франции: Меньян (вр), Динь, Конате, Салиба, Кунде, Рабио, Гендузи, Коне, Нкунку, Тюрам, Коло-Муани.

Начало матча между Италией и Францией запланировано на 22:45 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.