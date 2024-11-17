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Лига наций УЕФА

Команду Черчесова громят после первого тайма – у Холанна дубль

17 Ноября 2024 • 20:47 Комментировать
Норвегия
3:0
Казахстан
1 1.11 X 10.00 2 27.00
2-й тайм

В воскресенье вечером в шестом туре Лиги наций сборная Норвегии принимает Казахстан. После первого тайма норвежцы громят своего соперника – на табло горит счёт 3:0. Звёздный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн записал на свой счёт дубль, а ещё один гол забил Александр Сорлот.

Главным тренером сборной Казахстана является российский специалист Станислав Черчесов. В этом розыгрыше Лиги наций команда до сих пор не забила ни одного гола. В предыдущих пяти играх результаты Казахстана были такими: 0:0, 0:3, 0:4, 0:1, 0:2.

Как известно, сборная Казахстана досрочно вылетела из лиги В в Лиге наций.  

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Сборная Норвегии Станислав Черчесов Сборная Казахстана Эрлинг Холанн Александр Сорлот ещё теги

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НОРВЕГИЯ КАЗАХСТАН
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