Македонцы не расслабились и одолели ещё и фарерских соперников

Сборная Северной Македонии завершила групповой турнир Лиги наций с 16 очками в активе, переиграв и соперников из Фарерских островов со счётом 1:0. На 62-й минуте победный гол забил Боян Миовски.

Фарерцы откатились на третье место из-за результата параллельного матча.