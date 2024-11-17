Македонцы не расслабились и одолели ещё и фарерских соперников

Сборная Северной Македонии завершила групповой турнир Лиги наций с 16 очками в активе, переиграв и соперников из Фарерских островов со счётом 1:0. На 62-й минуте победный гол забил Боян Миовски.
Фарерцы откатились на третье место из-за результата параллельного матча.
Протокол игры
|(1:0) Миовски Боян62'
Димитриевски Столе•Илиевски Боян54' (Камили Лирим (54') •Серафимов Никола• 73'Зайков Джоко•Алиоски Эгзиян• 66'Атанасов Яни•Алими Исник• 13'Барди Энис 52'90' (Бабунски Давид (90') •Чурлинов Дарко54' (Ристовски Милан (54') • 90'Миовски Боян88' (Велкоски Дарко (88') •Трайковски Александар54' (Ашковски Стефан (54')
Рейнатред А Бардюр•Феро Одмар•Ванхамар Гуннар•Эдмундссон Андриас•Беньяминсен Янн•Ханссон Халлюр58' (Йоэнсен Рене (58') •Ольсен Брандур85' (Юстинуссен Адриан (85') •Давидсен Вильормур•Серенсен Ханус•Кнудсен Петур 51'79' (Клеттскард Палл (79') •Ольсен Мейнхард79' (Бьярталид Йоаннес (79')
17 ноября. Стадион "Тодор Проески".
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