Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Македонцы не расслабились и одолели ещё и фарерских соперников

17 Ноября 2024 • 18:57 Комментировать
Северная Македония
1:0
Фарерские острова

Сборная Северной Македонии завершила групповой турнир Лиги наций с 16 очками в активе, переиграв и соперников из Фарерских островов со счётом 1:0. На 62-й минуте победный гол забил Боян Миовски.

Фарерцы откатились на третье место из-за результата параллельного матча.

Протокол игры  
Северная Македония1:0Фарерские острова
(1:0) Миовски Боян62'  
Димитриевски СтолеИлиевски Боян 54' (Камили Лирим ( 54') Серафимов Никола  73'Зайков ДжокоАлиоски Эгзиян  66'Атанасов ЯниАлими Исник  13'Барди Энис  52' 90' (Бабунски Давид ( 90') Чурлинов Дарко 54' (Ристовски Милан ( 54'  90') Миовски Боян 88' (Велкоски Дарко ( 88') Трайковски Александар 54' (Ашковски Стефан ( 54')
Запасные: Манев ЙованBehar FetaМитровски ДимитарШишковски ДамьянАлексовски ИгорДимоски БоянЭмини Сефер
Рейнатред А БардюрФеро ОдмарВанхамар ГуннарЭдмундссон АндриасБеньяминсен ЯннХанссон Халлюр 58' (Йоэнсен Рене ( 58') Ольсен Брандур 85' (Юстинуссен Адриан ( 85') Давидсен ВильормурСеренсен ХанусКнудсен Петур  51' 79' (Клеттскард Палл ( 79') Ольсен Мейнхард 79' (Бьярталид Йоаннес ( 79')
Запасные: Дам АсиВатнхамар СольвиКаллсберг ПоулМненей НоаГестсон ТейтурДаниэльсен ЙоаннесСвенссон АрнбьорнЛамхауге Маттиас
17 ноября. Стадион "Тодор Проески".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Фарерских Островов Сборная Северной Македонии

Новости по матчу

16 Ноября
17:45
Прогноз на точный счёт матча Северная Македония — Фарерские острова Лиги наций — 17 ноября 2024
13:54
Актуальная ставка и прогноз на матч Северная Македония — Фарерские острова Лиги наций УЕФА — 17 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед» 5 игроков с российским паспортом, которых может приобрести «Спартак» Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» Назван лучший футболист Африки в XXI веке: Дрогба – второй, Салах – третий, а Эссьен – восьмой Салах назвал футболистов, которыми восхищается
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Криштиану Роналду получил новую награду Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки
Спортивные новости
ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Олимпийский чемпион Редькин отреагировал на финиш Халили и Серохвостова в масс-старте на Кубке МЛКБ Корешков: «Я ожидал, что Джонс победит Миочича» Корешков высказался о победе Оливейры над Чендлером на UFC 309 Туменов: «Не хотел, чтобы Миочич проигрывал Джонсу таким нокаутом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Северная Македония Северная Македония
Фарерские острова Фарерские острова
1
0
1.74 3.60 4.70
Видео
Окончен
Латвия Латвия
Армения Армения
1
2
3.15 3.45 2.22
Видео
17.11.24 в 20:00
Австрия Австрия
Словения Словения
1.47 4.50 6.40
Видео
17.11.24 в 20:00
Финляндия Финляндия
Греция Греция
3.10 3.15 2.37
Видео
17.11.24 в 20:00
Англия Англия
Ирландия Ирландия
1.19 6.20 15.00
Видео
17.11.24 в 20:00
Норвегия Норвегия
Казахстан Казахстан
1.12 8.60 22.00
Видео
17.11.24 в 22:45
Италия Италия
Франция Франция
3.35 3.30 2.17
Видео
17.11.24 в 22:45
Израиль Израиль
Бельгия Бельгия
8.80 5.80 1.29
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Ноября
19:55 · Лига наций УЕФА
Англия - Ирландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:53 · Лига наций УЕФА
Норвегия - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:57 · Лига наций УЕФА
Македонцы не расслабились и одолели ещё и фарерских соперников
18:55 · Лига наций УЕФА
Сборная Армении обыграла латвийцев в ключевом матче
18:49 · Лига наций УЕФА
Кейн – в основе сборной Англии на последний матч при Карсли
17:58 · Лига наций УЕФА
Дешам высказался о позиции Мбаппе
17:43 · Лига наций УЕФА
Вирц: «Мне нравится играть с Мусиалой»
16:47 · Лига наций УЕФА
Кейн предупредил игроков сборной Англии по поводу Тухеля
16:43 · Лига наций УЕФА
«Один из лучших тактиков»: Кейн высказался о Тухеле
15:21 · Лига наций УЕФА
Тренер, которому стало плохо на матче Лиги наций, обратился к фанатам
13:58 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн: «Наша цель – победа на ближайшем чемпионате мира»
13:02 · Лига наций УЕФА
Дюмфрис рассказал, с кем хотел бы сыграть в четвертьфинале Лиги наций 1
12:45 · Лига наций УЕФА
Дзагоев – о победе над Брунеем: «Выиграли и выиграли»
11:17 · Лига наций УЕФА
Италия – Франция: кто победит, и где смотреть матч
11:02 · Лига наций УЕФА
​Англия – Ирландия: эксперты дали прогноз на исход матча Лиги наций
09:18 · Лига наций УЕФА
Тренер Украины Ребров высказался о матче с Грузией
09:07 · Лига наций УЕФА
Тренер Грузии Саньоль разочарован результатом матча с Украиной
07:03 · Лига наций УЕФА
Спаллетти: «Считаю себя ответственным за поражение от Швейцарии на Евро»
05:59 · Италия. Серия А
Дешам оценил защитника «Ювентуса» Калюлю
04:51 · Италия. Серия А
Влахович объяснил, почему роль в сборной Сербии ему нравится больше, чем в «Ювентусе»
04:38 · Лига наций УЕФА
Мусиала – о победе 7:0: «Было весело»
02:32 · Лига наций УЕФА
Конате рассказал об отношении к Мбаппе в сборной Франции
02:25 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн высказался о победе сборной Германии со счётом 7:0
02:07 · Англия. Премьер-лига
Дьёкереш прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»
01:49 · Германия. Бундеслига
Киммих ответил на вопрос о своей травме
Все новости