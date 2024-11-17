Сборная Армении обыграла латвийцев в ключевом матче

Сборная Армении рисковала занять последнее место в группе С4 Лиги наций, но всё же повторно обыграла латвийцев.

Первый тайм получился откровенно пресным, только Наир Тикнизян слева ворвался в штрафную площадь и с острого угла пробил рядом с дальней девяткой. Сразу после перерыва Ваан Бичахчян справа сделал заброс к дальней штанге, где удар Гранта-Леона Раноса головой с близкой дистанции вратарь в прыжке парировал. Тут же разыграли гости угловой удар, Лукас Селараян слева навесил на Эдуарда Сперцяна, который головой пробил под перекладину - 0:1. После навеса справа к дальней штанге Робертс Улдрикис головой пробил в противоход голкиперу, но тот смог выбросить руку в сторону и отбил мяч. Разыграли аут слева хозяева, Дмитрий Зеленков из пределов штрафной площади прострелил к воротам, где Улдрикис пяткой переправил мяч в сетку - 1:1. Селараян слева прорвался в штрафную площадь и с одиннадцати метров пробил в перекладину, мяч ударился в газон, снова отскочил в перекладину, и только затем был добит Артуром Мираняном - 1:2.

Сборная Армении рванула сразу на второе место и сыграет в плей-офф за повышение в классе. Соперник - четвертый.