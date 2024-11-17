Кейн – в основе сборной Англии на последний матч при Карсли

В воскресенье вечером сборная Англии будет принимать Ирландию в последнем туре Лиги наций. Для Ли Карсли это последний матч у руля «трёх львов» - с начала 2025 года с командой будет работать Томас Тухель. Карсли включил в стартовый состав на игру таких футболистов:

Пикфорд, Уокер, Гехи, Ливраменто, Холл, Галлахер, Джонс, Мадуэке, Беллингем, Гордон, Кейн.

Матч между сборными Англии и Ирландии стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Сборная Англии сейчас занимает первое место в таблице своей группы, опережая Грецию по дополнительным показателям.