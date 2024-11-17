Дешам высказался о позиции Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался на тему игровой позиции форварда Килиана Мбаппе.

«Мбаппе может играть на нескольких позициях. Кто-то скажет, что я сумасшедший, когда ставлю его на позицию центрального нападающего. Но он играл на позиции центрального нападающего у двух последних тренеров (Анчелотти и Энрике – прим.) У Мбаппе нет качеств Жиру, поэтому всё зависит от соперника. В схеме с двумя форвардами Мбаппе предпочитает играть левее, а не правее. Хотя я видел, как в «Реале» он играл правее. Это вопрос баланса», - сказал Дешам Telefoot.

Как известно, Килиан Мбаппе не был вызван на сбор сборной Франции в ноябре.