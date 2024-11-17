Вирц: «Мне нравится играть с Мусиалой»

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц поделился комментарием об игре в сборной Германии с хавбеком «Баварии» Джамалом Мусиалой.

— Я всегда говорил, что мне нравится играть с ним. Я много раз отмечал, что мы понимаем друг друга не только на поле, но и хорошо ладим за его пределами, — цитирует Вирца Das Erste.

16 ноября сборная Германии разгромила на своем поле сборную Боснии и Герцеговины со счетом 7:0.

Во вторник, 19 ноября, подопечные Юлиана Нагельсманна сыграют на выезде с Венгрией в рамках заключительного тура Лиги наций. Старт поединка запланирован на 22:45 по московскому времени.