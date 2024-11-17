Кейн предупредил игроков сборной Англии по поводу Тухеля

Лидер сборной Англии Гарри Кейн предупредил своих партнёров по поводу характера Томаса Тухеля. Немец возглавит «трёх львов» с 2025 года.

«Тухель не будет уходить от конфронтации, если это будет необходимо. Думаю, он будет очень прямолинеен в СМИ. Но он всегда будет защищать игроков. Он довольно прямолинеен в своих беседах, и, возможно, были игроки, которым это не нравилось или которые с ним не соглашались. Возможно, в марте появятся ещё игроки, которые будут не согласны с некоторыми вещами. Время покажет, но я с нетерпением жду воссоединения с ним», - сказал Кейн The Standard.

Гарри Кейн играл под руководством Томаса Тухеля в прошлом сезоне в «Баварии».