«Один из лучших тактиков»: Кейн высказался о Тухеле

Капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о Томасе Тухеле, который начнёт работать с командой с начала 2025 года.

«Это было неожиданно. Я предполагал, что после ухода из «Баварии» он перейдёт в другой клуб. Я работал с ним и знаю, насколько он хорош. Думаю, ему нравится работать с английскими футболистами. Ему нравится менталитет английских игроков.

Будь то видео или речь, Тухель – хороший мотиватор. И он известен как один из лучших тактиков. Для него это будет интересный опыт, ведь он будет проводить с нами только десятидневные сборы. Я разговаривал с ребятами, которые работали с ним в «Челси», они, похоже, хорошо ладили. Он правильно находит баланс и любит иногда немного подшутить», - сказал Кейн The Standard.