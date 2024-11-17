Тренер, которому стало плохо на матче Лиги наций, обратился к фанатам

Субботний матч Лиги наций между сборными Нидерландов и Венгрии прерывался. Причина заключалась в том, что Адаму Салаи, члену тренерского штаба венгерской национальной команды, стало плохо. В воскресенье специалист сделал публикацию в социальных сетях, обратившись к болельщикам.

«Спасибо за многочисленные сообщения. Я в порядке», - написал Салаи.

Сборная Нидерландов разгромила Венгрию на своём поле со счётом 4:0. В этой группе первое место досрочно себе обеспечила сборная Германии (13 очков). Нидерланды идут вторыми (8 очков), а Венгрия – третьей (5 очков).