Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Тренер, которому стало плохо на матче Лиги наций, обратился к фанатам

17 Ноября 2024 • 15:21 Комментировать
Нидерланды
4:0
Венгрия

Субботний матч Лиги наций между сборными Нидерландов и Венгрии прерывался. Причина заключалась в том, что Адаму Салаи, члену тренерского штаба венгерской национальной команды, стало плохо. В воскресенье специалист сделал публикацию в социальных сетях, обратившись к болельщикам.

«Спасибо за многочисленные сообщения. Я в порядке», - написал Салаи.

Сборная Нидерландов разгромила Венгрию на своём поле со счётом 4:0. В этой группе первое место досрочно себе обеспечила сборная Германии (13 очков). Нидерланды идут вторыми (8 очков), а Венгрия – третьей (5 очков).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Венгрии Адам Салаи

Новости по матчу

Сегодня, 17 Ноября
15:21
Тренер, которому стало плохо на матче Лиги наций, обратился к фанатам
13:02
Дюмфрис рассказал, с кем хотел бы сыграть в четвертьфинале Лиги наций 1
01:31
Френки де Йонг – о своём состоянии: «Неприятные ощущения остаются»
00:50
Сборная Нидерландов разгромила венгров в битве за второе место
16 Ноября
23:57
Появилась информация о состоянии тренера сборной Венгрии, из-за которого был остановлен матч Лиги наций
23:07
Матч Лиги наций Нидерланды – Венгрия приостановлен
22:15
Нидерланды - Венгрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
12:16
Прогноз на точный счёт матча Нидерланды — Венгрия Лиги наций — 16 ноября 2024
02:18
Нидерланды - Венгрия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
15 Ноября
22:22
Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Венгрия Лиги наций УЕФА — 16 ноября 2024
21:07
Актуальная ставка и прогноз на матч Нидерланды — Венгрия Лиги наций УЕФА — 16 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед» Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России 5 игроков с российским паспортом, которых может приобрести «Спартак» Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки
Спортивные новости
Корешков: «Я ожидал, что Джонс победит Миочича» Корешков высказался о победе Оливейры над Чендлером на UFC 309 Туменов: «Не хотел, чтобы Миочич проигрывал Джонсу таким нокаутом» Туменов: «Чендлер даже в своей самой хорошей форме не выиграл бы у Оливейры» Джонс нокаутировал Миочича в третьем раунде на турнире UFC 309 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.11.24 в 17:00
Северная Македония Северная Македония
Фарерские острова Фарерские острова
1.74 3.60 4.70
Видео
17.11.24 в 17:00
Латвия Латвия
Армения Армения
3.15 3.45 2.22
Видео
17.11.24 в 20:00
Австрия Австрия
Словения Словения
1.47 4.50 6.40
Видео
17.11.24 в 20:00
Финляндия Финляндия
Греция Греция
3.10 3.15 2.37
Видео
17.11.24 в 20:00
Англия Англия
Ирландия Ирландия
1.19 6.20 15.00
Видео
17.11.24 в 20:00
Норвегия Норвегия
Казахстан Казахстан
1.12 8.60 22.00
Видео
17.11.24 в 22:45
Италия Италия
Франция Франция
3.35 3.30 2.17
Видео
17.11.24 в 22:45
Израиль Израиль
Бельгия Бельгия
8.80 5.80 1.29
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Ноября
16:47 · Лига наций УЕФА
Кейн предупредил игроков сборной Англии по поводу Тухеля
16:43 · Лига наций УЕФА
«Один из лучших тактиков»: Кейн высказался о Тухеле
15:21 · Лига наций УЕФА
Тренер, которому стало плохо на матче Лиги наций, обратился к фанатам
13:58 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн: «Наша цель – победа на ближайшем чемпионате мира»
13:02 · Лига наций УЕФА
Дюмфрис рассказал, с кем хотел бы сыграть в четвертьфинале Лиги наций 1
12:45 · Лига наций УЕФА
Дзагоев – о победе над Брунеем: «Выиграли и выиграли»
11:17 · Лига наций УЕФА
Италия – Франция: кто победит, и где смотреть матч
11:02 · Лига наций УЕФА
​Англия – Ирландия: эксперты дали прогноз на исход матча Лиги наций
09:18 · Лига наций УЕФА
Тренер Украины Ребров высказался о матче с Грузией
09:07 · Лига наций УЕФА
Тренер Грузии Саньоль разочарован результатом матча с Украиной
07:03 · Лига наций УЕФА
Спаллетти: «Считаю себя ответственным за поражение от Швейцарии на Евро»
05:59 · Италия. Серия А
Дешам оценил защитника «Ювентуса» Калюлю
04:51 · Италия. Серия А
Влахович объяснил, почему роль в сборной Сербии ему нравится больше, чем в «Ювентусе»
04:38 · Лига наций УЕФА
Мусиала – о победе 7:0: «Было весело»
02:32 · Лига наций УЕФА
Конате рассказал об отношении к Мбаппе в сборной Франции
02:25 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн высказался о победе сборной Германии со счётом 7:0
02:07 · Англия. Премьер-лига
Дьёкереш прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»
01:49 · Германия. Бундеслига
Киммих ответил на вопрос о своей травме
01:31 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг – о своём состоянии: «Неприятные ощущения остаются»
01:21 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн прокомментировал травму Киммиха
01:11 · Лига наций УЕФА
Ван Дейк – об инциденте с тренером сборной Венгрии: «Было страшно»
00:50 · Лига наций УЕФА
Сборная Нидерландов разгромила венгров в битве за второе место
00:44 · Лига наций УЕФА
Сборная Швеции вышла в лигу В, обыграв конкурентов из Словакии
00:39 · Лига наций УЕФА
Албанцы и чехи обошлись без голов, запутав таблицу
00:34 · Германия. Бундеслига
Сане забил за сборную Германии впервые за 14 месяцев
Все новости