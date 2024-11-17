Нагельсманн: «Наша цель – победа на ближайшем чемпионате мира»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящем матче против Венгрии и озвучил цель на ближайшие два года.

«Нам нужно продолжать двигаться вперёд, мы хотим побеждать в каждой игре, турнир ещё не закончился. Позитивный результат в матче с Венгрией важен для хорошего настроения в команде. В ближайшие два года нас ждут большие игры, нам нужно прогрессировать и идти к своей цели – победе на чемпионате мира», - цитирует Нагельсманна пресс-служба УЕФА.

Германия уже гарантировала себе первое место в группе, а Венгрия при любом результате останется на третьем месте, встреча состоится во вторник, 19 ноября, в 22:45 по московскому времени.