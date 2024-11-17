Дюмфрис рассказал, с кем хотел бы сыграть в четвертьфинале Лиги наций

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис, отметившийся забитым голом и результативной передачей в матче против Венгрии (4:0), порассуждал о возможных соперниках по четвертьфиналу Лиги наций.

«Я доволен своими результативными действиями, но считаю, что мы должны улучшать реализацию. Иногда мы играем слишком пассивно и в обороне, позволяя соперникам беспрепятственно доставлять мяч в нашу штрафную.

Возможные соперники в плей-офф? Было бы здорово сыграть с Италией, хотим взять у них реванш за поражение в прошлом году. Да, конечно, там играют мои одноклубники, поэтому будет интересно», - цитирует Дюмфриса пресс-служба УЕФА.