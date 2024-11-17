Дзагоев – о победе над Брунеем: «Выиграли и выиграли»

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу сборной России над Брунеем (11:0).

«Стоит ли гордиться? Не знаю, выиграли и выиграли – нормально», - цитирует Дзагоева Sport24.

Победа над Брунеем, который приехал далеко не в самом оптимальном составе, стала самой разгромной в истории сборной России, предыдущий рекорд был достигнут в матче с Сан-Марино (9:0).

Во вторник, 19 ноября, сборная России проведёт очередной товарищеский матч, соперником подопечных Валерия Карпина станет сборная Сирии, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени, игра пройдёт в Волгограде.