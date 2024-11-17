Италия – Франция: кто победит, и где смотреть матч

Сегодня, 17 ноября 2024 года, в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА между собой сыграют сборные Италии и Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Явного фаворита в этом матче эксперты найти не смогли. По мнению экспертов букмекерских контор сборная Италии одержит победу в этом матче с вероятностью в 34,3%, точно такой же показатель эксперты дают и на победу сборной Франции – 34,3%, а вот ничья в предстоящем матче возможна с вероятностью в 31,4%.

Прямая трансляция матча Италия – Франция состоится на нашем портале.