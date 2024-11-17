​Англия – Ирландия: эксперты дали прогноз на исход матча Лиги наций

В рамках шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сегодня, 17 ноября, между собой сыграют сборные Англии и Ирландии.

Эксперты букмекерских контор считают явным фаворитом предстоящего матча сборную Англии. Победа сборной Англии экспертами оценена в 76,7%, ничья в предстоящем матче возможна с вероятностью в 15,9%, а вот победа национальной команды Ирландии – всего 7,4%.

Наш спортивный портал проведёт прямую трансляцию матча Лиги наций УЕФА Англия – Ирландия. Футбольный поединок начнётся в 20:00 по московскому времени.