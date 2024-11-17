Тренер Украины Ребров высказался о матче с Грузией

В рамках пятого тура групповой стадии Лиги наций сборная Украины на выезде противостояла национальной команде Грузии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. О результате матча высказался наставник гостей Сергей Ребров.

«Я благодарен парням за ту самоотдачу, которую они показали. Мы могли вырвать победу, забить гол в конце. Сейчас готовимся к не менее важному поединку с Албанией», - передает слова специалиста пресс-служба УАФ.

После этого поединка украинская сборная набрала пять баллов и занимает последнее место в турнирной таблице своего квартета. Что касается Грузии, то подопечные Вилли Саньоля с семью очками располагаются на второй позиции.