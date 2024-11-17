Тренер Грузии Саньоль разочарован результатом матча с Украиной

Французский тренер Вилли Саньоль, занимающий пост наставника сборной Грузии, высказался о поединке с национальной командой Украины в групповом этапе Лиги наций УЕФА.

«Мои футболисты выступили на высоком уровне. Я разочарован, ведь считаю, что благодаря нашей игре после перерыва мы заслуживали большего», - передает слова специалиста пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что поединок сборных Грузии и Украины завершился вничью со счетом 1:1. Перед заключительным туром группового этапа Лиги наций подопечные Саньоля занимают второе место в таблице, а «жёлто-синие» находятся на последней позиции.