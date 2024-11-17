Спаллетти: «Считаю себя ответственным за поражение от Швейцарии на Евро»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти вновь вспомнил о неудаче команды на Евро-2024.

Итальянцы вылетели на стадии 1/8 финала турнира, уступив соперникам из Швейцарии со счётом 0:2.

«Мои результаты в сборной Италии? Можно сказать, что в одном матче всё точно пошло не так – речь об игре со Швейцарией. Я считаю себя ответственным за то поражение, но стараюсь не возвращаться к этому. После Евро мы внесли ряд изменений, которые пока работают правильно», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Спаллетти.

В воскресенье «скуадра адзурра» примет в родных стенах сборную Франции в поединке Лиги наций. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.