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Спаллетти: «Считаю себя ответственным за поражение от Швейцарии на Евро»

17 Ноября 2024 • 07:03 Комментировать
Италия
...
Франция
1 2.80 X 3.25 2 2.70
Через 15 ч. 25 мин.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти вновь вспомнил о неудаче команды на Евро-2024.

Итальянцы вылетели на стадии 1/8 финала турнира, уступив соперникам из Швейцарии со счётом 0:2.

«Мои результаты в сборной Италии? Можно сказать, что в одном матче всё точно пошло не так – речь об игре со Швейцарией. Я считаю себя ответственным за то поражение, но стараюсь не возвращаться к этому. После Евро мы внесли ряд изменений, которые пока работают правильно», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Спаллетти.

В воскресенье «скуадра адзурра» примет в родных стенах сборную Франции в поединке Лиги наций. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

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Сборная Италии Лучано Спаллетти Сборная Швейцарии евро-2024 ещё теги

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