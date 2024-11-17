Мусиала – о победе 7:0: «Было весело»

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала поделился впечатлениями после победы над Боснией и Герцеговиной в матче Лиги наций (7:0).

21-летний представитель «Баварии» отметился одним забитым мячом – он положил начало разгрому гостей, отличившись на 2-й минуте встречи.

«Это было весело. Мы забили много голов, как и хотели, при этом упорно работали в обороне, что облегчило нам задачу», – передаёт Bayern & Germany комментарии Мусиалы.

Авторами голов в составе сборной Германии также стали Тим Кляйндинст (дубль), Кай Хаверц, Флориан Вирц (дубль) и Лерой Сане.

Коллектив Юлиана Нагельсманн гарантировал себе первое место в группе 3 за тур до финиша.