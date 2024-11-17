Конате рассказал об отношении к Мбаппе в сборной Франции

Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате ответил на вопрос о Килиане Мбаппе.

Форвард мадридского «Реала» пропускает второй подряд сбор «трёхцветных». По слухам, звёздный футболист находится не в лучших отношениях с главным тренером французской национальной команды Дидье Дешамом.

«Мы все любим Килиана Мбаппе, – высказывается Конате. – Он исключительный игрок, и мы не должны забывать, что он сделал и продолжает делать для нашей сборной», – передаёт Madrid Zone слова футболиста «Ливерпуля».

В воскресенье французы сыграют на выезде против Италии в матче Лиги наций. Старт встречи запланирован на 22:45 по московскому времени.