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Нагельсманн высказался о победе сборной Германии со счётом 7:0

17 Ноября 2024 • 02:25 Комментировать
Германия
7:0
Босния и Герцеговина

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн дал интервью после разгромной победы над Боснией и Герцеговиной в матче Лиги наций (7:0).

Дублями в составе бундестим отметились Тим Кляйндинст и Флориан Вирц, ещё по одному мячу на свой счёт записали Джамал Мусиала, Кай Хаверц и Лерой Сане.

«Мы играли с большим желанием как в атаке, так и в защите. Сегодня всё было почти идеально, и даже после замен качество игры не снизилось. Отличное выступление. Больше всего меня впечатлил наш контрпрессинг – он был исключительным», – цитирует Bayern & Germany Нагельсманна.

Сборная Германии досрочно стала победителем своего квартета, сохранив пятиочковый отрыв от Нидерландов за тур до финиша.

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Сборная Германии Сборная Боснии И Герцеговины Юлиан Нагельсманн ещё теги

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