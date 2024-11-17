Италия – Франция: Вероятные стартовые составы на топовый матч Лиги наций

В центральном воскресном матче Лиги наций между собой схлестнутся сборные Италии и Франции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы на это противостояние.

Италия: Доннарумма (вр), Димарко, Бастони, Буонджорно, ди Лоренцо, Камбьясо, Тонали, Локателли, Фраттези, Барелла, Ретеги.

Франция: Меньян (вр), Тео Эрнандес, Упамекано, Ибраима Конате, Кунде, Рабио, Канте, Баркола, Заир-Эмери, Олисе, Коло-Муани.

Естественно, не стоит ждать в составе сборной Франции нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, который переживает не лучший период и не вызван Дидье Дешамом в национальную команду.

Также за сборную Франции не сыграет другой футболист «Реала» – полузащитник Эдуардо Камавинга. Он получил дисквалификационную жёлтую карточку в предыдущем матче – с Израилем (0:0).

Италия в минувший четверг победила Бельгию (1:0), а у Франции в сентябре она выиграла 3:1. За пять туров Лиги наций сборная Италии набрала тринадцать очков, сборная Франции накопила десять баллов.

Матч шестого тура группы 2 Лиги А Лиги наций Италия – Франция состоится сегодня, 17 ноября, в Милане на «Сан-Сиро». Начало встречи – в 22:45 мск. Текстовая онлайн-трансляция будет проведена здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов