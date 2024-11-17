Англия – Ирландия: Возможные стартовые составы на принципиальный матч в Лиге наций

В шестом туре группы 2 Лиги B Лиги наций сборная Англии примет сборную Ирландии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут быть стартовые составы в предстоящей встрече.

Англия: Пикфорд (вр), Рико Льюис, Гехи, Уокер, Льюис Холл, Кёртис Джонс, Галлахер, Гордон, Беллингем, Мадуэке, Кейн.

Ирландия: Келлехер (вр), О'Дуда, Скэйлз, Коллинз, Доэрти, Джонстон, Найт, Каллен, Эбоселе, Эван Фергюсон, Шмодикс.

Временный главный тренер сборной Англии Ли Карсли заверил, что звёздный нападающий Гарри Кейн появится в стартовом составе на Ирландию. Против Греции в прошлом туре (3:0) Кейн вышел на замену.

Из-за травм больших игроков в сборную Англии вызван ряд менее известных лиц. Это, например, Льюис Холл, Морган Роджерс, Тэйлор Харвуд-Беллис, Джарелл Куанса

Ирландия в пятом туре выиграла 1:0 у Финляндии. В сентябре Англия победила Ирландию 2:0. Сейчас сборная Англии имеет двенадцать очков, сборная Ирландии отстаёт на шесть баллов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Англия – Ирландия пройдёт сегодня, 17 ноября, в Лондоне на «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Прямая текстовая трансляция – здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов