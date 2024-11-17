Ван Дейк – об инциденте с тренером сборной Венгрии: «Было страшно»

Центральный защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк высказался о ситуации с Адамом Салаи.

Бывшему форварду, ныне занимающему должность в тренерском штабе сборной Венгрии, стало плохо в начале поединка Лиги наций с Нидерландами. Матч был приостановлен, пока врачи оказывали наставнику помощь. Позднее стало известно, что Салаи в стабильном состоянии доставили в больницу.

«В этот момент было страшно, – делится мыслями ван Дейк. – Я спросил у Собослаи, случалось ли с Салаи такое раньше, и он ответил, что подобное уже происходило.

Большое уважение игрокам сборной Венгрии, которые решили продолжить матч после инцидента. Это говорит об их силе», – цитирует TheEuropeanLad капитана нидерландцев.

Встреча завершилась победой «оранжевых» со счётом 4:0.