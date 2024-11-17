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Лига наций УЕФА

Сборная Нидерландов разгромила венгров в битве за второе место

17 Ноября 2024 • 00:50 Комментировать
Нидерланды
4:0
Венгрия

В группе А3 Лиги наций за второе место сражались национальные команды Нидерландов и Венгрии, набравшие по пять очков после четырёх туров.

В самом начале встречи стало плохо одному из тренеров гостевой команды. Матч был приостановлен примерно на 15 минут. Только футболисты вернулись в игру, как был назначен пенальти - прямо по центру пробил Ваут Вегхорст, прыгнул в этот же самый момент голкипер в левый угол, и своей команде не помог - 1:0. На 45-й минуте такой же стандарт - очень уверенно пробил Коди Гакпо в сторону левой девятки - 2:0.

В середине второго тайма подача с левого края последовала на Дониэлла Малена, защитник у того выиграл верх и отбросил мяч на Дензела Дюмфриса, а последний хлестким выстрелом уложил сферу точно в левый угол - 3:0. В концовке Жереми Фримпонг красиво ушел во фланг, отдал на Дюмфриса, тот навесил в центр штрафной, откуда Тён Копмейнерс сумел все-таки переправить мяч в ворота соперника - 4:0.

Протокол игры  
Нидерланды4:0Венгрия
(1:0) Вегхорст Ваут21'  
(2:0) Гакпо Коди45'  
(3:0) Дюмфрис Дензел64'  
(4:0) Копмейнерс Тëн86'  
Вербрюгген БартДюмфрис ДензелВан Хекке Ян-ПольВан Дейк ВиргилТимбер Юрриен  61' 68' (Копмейнерс Тëн ( 68') Гравенберх Райан 79' (Виффер Матс ( 79') Рейндерс ТиджаниДе Йонг Френки 68' (Хато Йоррель ( 68') Мален Дониэлл 84' (Фримпонг Жереми ( 84') Вегхорст ВаутГакпо Коди 78' (Ланг Ноа ( 78')
Запасные: Де Врей СтефанФлеккен МаркТимбер КвинтенОлай НикБробби БрайанРенсх ДевайнДе Лигт Маттейс
Дибус ДенешДардаи Мартон  55'Балог БотондОрбан Вилли  6'Надь ЖолтШефер Андраш 74' (Надь Адам ( 74') Никичер ТамашНего Лоик 75' (Геро Даниэль ( 75') Шаллаи Роланд 80' (Чобот Кевин ( 80') Варга Барнабаш 60' (Сабо Левенте ( 60') Собослаи Доминик
Запасные: Ботка ЭндреГрубер ЖомборСаппанош ПетерДемьен ПатрикШен СаболчСюч КорнельКата МихайБолла Бендегуз
16 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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Евро-Футбол.Ру,
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