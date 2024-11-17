Сборная Нидерландов разгромила венгров в битве за второе место

В группе А3 Лиги наций за второе место сражались национальные команды Нидерландов и Венгрии, набравшие по пять очков после четырёх туров.

В самом начале встречи стало плохо одному из тренеров гостевой команды. Матч был приостановлен примерно на 15 минут. Только футболисты вернулись в игру, как был назначен пенальти - прямо по центру пробил Ваут Вегхорст, прыгнул в этот же самый момент голкипер в левый угол, и своей команде не помог - 1:0. На 45-й минуте такой же стандарт - очень уверенно пробил Коди Гакпо в сторону левой девятки - 2:0.

В середине второго тайма подача с левого края последовала на Дониэлла Малена, защитник у того выиграл верх и отбросил мяч на Дензела Дюмфриса, а последний хлестким выстрелом уложил сферу точно в левый угол - 3:0. В концовке Жереми Фримпонг красиво ушел во фланг, отдал на Дюмфриса, тот навесил в центр штрафной, откуда Тён Копмейнерс сумел все-таки переправить мяч в ворота соперника - 4:0.