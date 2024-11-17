Сборная Швеции вышла в лигу В, обыграв конкурентов из Словакии

За победу в матче и одновременно в группе С1 Лиги наций сражались сборные Швеции и Словакии, набравшие после четырёх туров по 10 очков.

На первых минутах Антон Салетрос грубо ошибся на своей половине поля, после чего Томаш Суслов правее центра влетел в штрафную и пробил в дальний нижний угол, вот только мяч прошёл рядом со штангой. Александр Исак из центральной части поля отдал проникающий пас за спину защитникам сборной Словакии на Виктора Дьёкереша, который правее центра ворвался в штрафную и чётко пробил в дальний нижний угол - 1:0. Исак снова выполнил передачу за спину защитникам сборной Словакии на Дьёкереша, который по центру вырвался на рандеву с голкипером, но переиграть стража ворот ему не удалось. Габриэль Гудмундссон после навеса с фланга неудачно выбил мяч на Давида Ганцко, который из правой части штрафной пробил в дальний нижний угол, и мяч от штанги влетел в цель - 1:1.

В начале второго тайма Дьёкереш с фланга покатил мяч к левому углу вратарской на Исака, а тот хитрым движением ушёл от оппонента и с близкого расстояния пробил мимо кипера в цель - 2:1. На 90-й минуте Дьёкереш по центру рвался вперёд, а защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр грубым приёмом сбил его с ног - удаление.

Шведы с 13 очками досрочно выиграли группу, соперник финиширует вторым.