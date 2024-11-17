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Лига наций УЕФА

Сборная Швеции вышла в лигу В, обыграв конкурентов из Словакии

17 Ноября 2024 • 00:44 Комментировать
Швеция
2:1
Словакия

За победу в матче и одновременно в группе С1 Лиги наций сражались сборные Швеции и Словакии, набравшие после четырёх туров по 10 очков.

На первых минутах Антон Салетрос грубо ошибся на своей половине поля, после чего Томаш Суслов правее центра влетел в штрафную и пробил в дальний нижний угол, вот только мяч прошёл рядом со штангой. Александр Исак из центральной части поля отдал проникающий пас за спину защитникам сборной Словакии на Виктора Дьёкереша, который правее центра ворвался в штрафную и чётко пробил в дальний нижний угол - 1:0. Исак снова выполнил передачу за спину защитникам сборной Словакии на Дьёкереша, который по центру вырвался на рандеву с голкипером, но переиграть стража ворот ему не удалось. Габриэль Гудмундссон после навеса с фланга неудачно выбил мяч на Давида Ганцко, который из правой части штрафной пробил в дальний нижний угол, и мяч от штанги влетел в цель - 1:1.

В начале второго тайма Дьёкереш с фланга покатил мяч к левому углу вратарской на Исака, а тот хитрым движением ушёл от оппонента и с близкого расстояния пробил мимо кипера в цель - 2:1. На 90-й минуте Дьёкереш по центру рвался вперёд, а защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр грубым приёмом сбил его с ног - удаление.

Шведы с 13 очками досрочно выиграли группу, соперник финиширует вторым.

Протокол игры  
Швеция2:1Словакия
(1:0) Дьёкереш Виктор3'  
  19'Ганцко Давид (1:1)
(2:1) Исак Александр48'  
Йоханссон ВикторЛинделоф Виктор 26' (Старфельт Карл ( 26') Хин Исак  15'Гудмундссон Габриэль  28'Элиассон Никлас 75' (Карлстрём Йеспер ( 75') Сема КенАяри Ясин 75' (Хольм Эмиль ( 75'  88') Салетрос АнтонКулушевски ДеянИсак АлександрДьёкереш Виктор
Запасные: Бергвалль ЛукасСвенссон ДаниэльНанаси СебастьянНордфельдт КристофферЗеттерстрем Якоб ВидельФорсберг ЭмильЗеттерстрем НильсДаль СамуэльЛидберг Исак
Дубравка Мартин  45'Дьомбер НорбертВавро Денис 41' (Оберт Адам ( 41') Шкриньяр Милан  69'  90'Ганцко ДавидДуда Ондрей 67' (Риго Томаш ( 67') Лоботка СтаниславБенеш Ласло 57' (Беро Матуш ( 57'  60') Суслов ТомашСтрелец ДавидДюриш Давид 57' (Шранц Иван ( 57')
Запасные: Родак МарекШатка ЛюбомирГрейф ДоминикГрошовски ПатрикКозловский СамуэлСейер ЛеоТупта ЛюбомирБоженик Роберт
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словакии Сборная Швеции

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