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Лига наций УЕФА

Дубли Вирца и Кляйндинста позволили Германии разобрать Боснию с очень неприличным счётом

17 Ноября 2024 • 00:39 Комментировать
Германия
7:0
Босния и Герцеговина

Сборные Германии и Боснии сошлись в рамках Лиги наций. Матч 5-го тура состоялся 16 ноября во Фрайбурге.

Протокол игры  
Германия7:0Босния и Герцеговина
(1:0) Мусиала Джамал2'  
(2:0) Кляйндинст Тим23'  
(3:0) Хаверц Кай37'  
(4:0) Вирц Флориан50'  
(5:0) Вирц Флориан57'  
(6:0) Сане Лерой66'  
(7:0) Кляйндинст Тим79'  
Бауманн ОливерКиммих Йозуа 73' (Кох Робин ( 73') Рюдигер АнтониоТа Джонатан  76'Миттельштедт Максимилиан 58' (Хенрихс Бенджамин ( 58') Андрих Роберт 58' (Гнабри Серж ( 58') Гросс ПаскальВирц Флориан 58' (Сане Лерой ( 58') Хаверц КайМусиала Джамал 58' (Нмеча Феликс ( 58') Кляйндинст Тим
Запасные: Брандт ЮлианГосенс РобинФюрих КрисНюбель АлександрОртега Штефан
Василь НиколаБаришич Адриан-ЛеонБичакчич ЭрминМухаремович ТарикОмерович НаильБурнич Дженис  90'Гигович Армин 63' (Баждар Самед ( 63') Шуньич Иван 74' (Гусенбашич Денис ( 74') Тахирович Бенджамин 63' (Байрактаревич Есмир ( 63') Куленович Лука 63' (Башич Иван ( 63') Демирович Эрмедин 85' (Хайрадинович Харис ( 85'  90')
Запасные: Хаджикич ОсманДжаковац ИфетЧелик НидалДедич АмарДжеко ЭдинЗломислич Мартин
16 ноября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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Немецкий каток не заметил сопротивления на групповом этапе этой Лиги наций. За тур до финиша Бундестим обеспечила себе первое место в группе, для этого нужно было Мусиале и компании обыграть на своём поле Боснию, обитающую на последней строчке квартета. И взялись немцы за дело сразу же. Настолько сразу, что уже на второй минуте навес Киммиха справа нашёл прыжок свободного Мусиалы. Джамал пробил в противоход голкиперу – 1:0.

Быстрый гол только подтвердил теорию о явном фаворите, которую немцы продвигали весь первый тайм. Раскованно и непринуждённо они атаковали, иногда даже слишком усердствовали с красотой футбола. Но и про голы не забывали. Так в середине первого тайма затяжная атака с прострелом слева, неудачным выносом боснийцев и подбором, завершилась корявеньким ударом Андриха с линии штрафной площади. Кляйндинст подставил ногу, подправив траекторию в самый угол ворот – 2:0.

Почти сразу мог оформить разгром Хаверц, который завершил подачу Киммиха. Максимально похоже было на первый гол, но Никола Василь не позволил ещё раз так себя переиграть – на «ленточке» затормозил мяч рукой. Правда, через 10 минут Хаверц своего добился. Убежал Кай в контратаку, отдал направо забежавшему Вирцу, получил ответную передачу и ударом с пяти метров переиграл голкипера – 3:0.

Хоть как-то вернуться в игру боснийцы могли на единственной добавленной минуте. Андрих ошибся и подарил боснийцами выход два в одного. Демирович отдал на Гиговича, но Армин ударом с восьми метров не сумел переиграть Бауманна. Вместо камбэка Боснии продолжился разгром, Германия и во втором тайме оформила быстрый гол.

Пять минут прошло после перерыва, когда Флориан Вирц заработал стандарт недалеко от штрафной площади, а затем сам же его исполнил. Василь немного перемудрил со «стенкой» и перемещениями, поэтому был пойман на противоходе – 4:0. И не успели выдохнуть гости, как Флориан уже дубль оформил. Мусиала слева обострил передачей к ближней штанге, Кай Хаверц сначала пробил, а потом прострелил из частокола ног защитников. Дальнюю штангу и замкнул Вирц - 5:0.

Тут на поел стали появляться свежие игроки, которые тоже хотели отличиться. Так пришёл гол быстроного Лероя Сане, которого Кай Хаверц запустил в прорыв после перехвата. Лерой буквально прошил голкипера своим ударом, от перчаток Василя мяч закатился в сетку - 6:0. А финальную точку поставил Кляйндинст, который тоже захотел дубль. Долгая позиционная атака завершилась забросом Рюдигера, на линии вратарской открылся Тим, опередил Бичакчича и в падении пробил - 7:0. Очень легко деклассировали своего соперника немцы.

Форменным разгромом завершился матч Германии и Боснии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Боснии И Герцеговины

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