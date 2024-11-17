Дубли Вирца и Кляйндинста позволили Германии разобрать Боснию с очень неприличным счётом

Сборные Германии и Боснии сошлись в рамках Лиги наций. Матч 5-го тура состоялся 16 ноября во Фрайбурге.

Немецкий каток не заметил сопротивления на групповом этапе этой Лиги наций. За тур до финиша Бундестим обеспечила себе первое место в группе, для этого нужно было Мусиале и компании обыграть на своём поле Боснию, обитающую на последней строчке квартета. И взялись немцы за дело сразу же. Настолько сразу, что уже на второй минуте навес Киммиха справа нашёл прыжок свободного Мусиалы. Джамал пробил в противоход голкиперу – 1:0.

Быстрый гол только подтвердил теорию о явном фаворите, которую немцы продвигали весь первый тайм. Раскованно и непринуждённо они атаковали, иногда даже слишком усердствовали с красотой футбола. Но и про голы не забывали. Так в середине первого тайма затяжная атака с прострелом слева, неудачным выносом боснийцев и подбором, завершилась корявеньким ударом Андриха с линии штрафной площади. Кляйндинст подставил ногу, подправив траекторию в самый угол ворот – 2:0.

Почти сразу мог оформить разгром Хаверц, который завершил подачу Киммиха. Максимально похоже было на первый гол, но Никола Василь не позволил ещё раз так себя переиграть – на «ленточке» затормозил мяч рукой. Правда, через 10 минут Хаверц своего добился. Убежал Кай в контратаку, отдал направо забежавшему Вирцу, получил ответную передачу и ударом с пяти метров переиграл голкипера – 3:0.

Хоть как-то вернуться в игру боснийцы могли на единственной добавленной минуте. Андрих ошибся и подарил боснийцами выход два в одного. Демирович отдал на Гиговича, но Армин ударом с восьми метров не сумел переиграть Бауманна. Вместо камбэка Боснии продолжился разгром, Германия и во втором тайме оформила быстрый гол.

Пять минут прошло после перерыва, когда Флориан Вирц заработал стандарт недалеко от штрафной площади, а затем сам же его исполнил. Василь немного перемудрил со «стенкой» и перемещениями, поэтому был пойман на противоходе – 4:0. И не успели выдохнуть гости, как Флориан уже дубль оформил. Мусиала слева обострил передачей к ближней штанге, Кай Хаверц сначала пробил, а потом прострелил из частокола ног защитников. Дальнюю штангу и замкнул Вирц - 5:0.

Тут на поел стали появляться свежие игроки, которые тоже хотели отличиться. Так пришёл гол быстроного Лероя Сане, которого Кай Хаверц запустил в прорыв после перехвата. Лерой буквально прошил голкипера своим ударом, от перчаток Василя мяч закатился в сетку - 6:0. А финальную точку поставил Кляйндинст, который тоже захотел дубль. Долгая позиционная атака завершилась забросом Рюдигера, на линии вратарской открылся Тим, опередил Бичакчича и в падении пробил - 7:0. Очень легко деклассировали своего соперника немцы.

Форменным разгромом завершился матч Германии и Боснии.