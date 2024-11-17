Албанцы и чехи обошлись без голов, запутав таблицу

В запутанной группе В1 Лиги наций сборные Албании и Чехии бились за право выйти на первое место. Игра получилась примерно равной с небольшим перевесом гостей.
Из опасных моментов можно выделить разве что дальний выстрел Лукаша Черва в перекладину, а также еще одну попытку из-за пределов штрафной от Лукаша Провода - минимальный промах.
Чехи лидируют с 8 очками, у Грузии и Албании по 7 очков, у Украины - 5. В последнем туре сыграют Чехия - Грузия и Албания - Украина.
Протокол игры
Стракоша Томас•Балью Иван•Исмайли Ардиан•Айети Арлинд•Митай Марио•Лячи Казим85' (Узуни Мюрто (85') •Аслани Кристьян•Рамадани Юльбер•Асани Ясир30' (Сефери Тулан (30') •Туци Индрит85' (Абраши Амир (85') • 90'Байрами Недим73' (Мучи Эрнест (73')
Коварж Матей•Голеш Томаш•Емелка Вацлав•Боржил Ян•Цоуфал Владимир•Соучек Томаш• 14'Черв Лукаш•Провод Лукаш84' (Лингр Ондржей (84') •Шулц Павел85' (Кухта Ян (85') •Хоры Томаш 55'65' (Климент Ян (65') •Черны Вацлав65' (Гложек Адам (65')
16 ноября. Стадион "Эйр Албания".
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