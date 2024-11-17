Албанцы и чехи обошлись без голов, запутав таблицу

В запутанной группе В1 Лиги наций сборные Албании и Чехии бились за право выйти на первое место. Игра получилась примерно равной с небольшим перевесом гостей.

Из опасных моментов можно выделить разве что дальний выстрел Лукаша Черва в перекладину, а также еще одну попытку из-за пределов штрафной от Лукаша Провода - минимальный промах.

Чехи лидируют с 8 очками, у Грузии и Албании по 7 очков, у Украины - 5. В последнем туре сыграют Чехия - Грузия и Албания - Украина.