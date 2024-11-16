Появилась информация о состоянии тренера сборной Венгрии, из-за которого был остановлен матч Лиги наций

16 ноября сборная Венгрии проводит выездной поединок против сборной Нидерландов в рамках пятого тура Лиги наций УЕФА.

По итогам первого тайма Нидерланды впереди со счетом 2:0. В самом начале игра была прервана, так как одному из тренеров Венгрии Адаму Салаи стало плохо. Медики долго оказывали ему помощь, и спустя какое-то время встреча возобновилась.

Венгерская федерация футбола выступала с официальным заявлением по данной ситуации:

«Состояние Адама Салаи стабильное, он был в сознании. Несколько минут назад он был доставлен в больницу Амстердама, где пройдет обследование».

Следить за всеми событиями матча Нидерланды – Венгрия можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.