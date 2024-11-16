Матч Лиги наций Нидерланды – Венгрия приостановлен

Сегодня, 16 ноября, сборные Нидерландов и Венгрии проводят матч пятого тура группового этапа Лиги наций.

Спустя восемь минут после начала игры стало плохо помощнику главного тренера сборной Венгрии. Медики моментально отреагировали и начали оказывать помощь специалисту. Главный арбитр встречи принял решение приостановить игру, однако сколько продлится пауза пока неизвестно.

По итогам восьми сыгранных минут матча Нидерланды – Венгрия на табло горят нули. Следить за событиями во всех подробностях можно в прямой текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.