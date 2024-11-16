Спаллетти: «Нельзя думать, что нам хватит ничьей в матче с Францией»

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти пообщался с журналистами перед матчем против сборной Франции в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций.

«Конечно, Франция приедет за победой, но нам нельзя думать о том, что будет достаточно ничьей. Я уверен, что мы сыграем в свой футбол, чтобы порадовать наших болельщиков», - цитирует Спаллетти Football Italia.

Франция и Италия уже гарантировали себе место в плей-офф, но в случае победы подопечные Дешама выйдут на первое место в группе.

Встреча состоится завтра, 17 ноября, на «Сан-Сиро» в Милане в 22:45 по московскому времени.